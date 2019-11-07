2019-11-07T16:57:31+03:00
Спорт

Калининградские велосипедистки завоевали пять медалей чемпионата мира спорта глухих

Соревнования прошли в Турции
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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В турецком городе Газиантеп выступили лучшие спортсмены с нарушением слуха, которые представили 10 стран.

В составе сборной России успеха добились калининградки. Как сообщает региональное министерство спорта, наши землячки завоевали золото, два серебра и две бронзы.

На дистанции в 1 км Алиса Бондарева и Дарья Розанова заняли второе и третье место. В групповой гонке на 60 км пьедестал почета повторился, а в круговом критериуме на 36 км победу праздновала победительница Сурдлимпийских игр Алиса Бондарева.

В минспорта отмечают, что девушки уже приступили к многоэтапной подготовке на следующий сезон. Так, в мае 2020 года им предстоит выступление на домашнем чемпионате России по сурдлимпийскому велоспорту-шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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