В Калининграде отремонтировали 11 дворовых территорий из 13-ти

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-07T17:02:50+03:00

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В Калининграде завершены работы по благоустройству 11-ти дворовых территорий. Всего в этом году в городе будут отремонтированы 13 дворов, сообщает пресс-служба мэрии.

Продолжаются в городе работы по двум дворам. До 30 ноября подрядчик должен завершить благоустройство на ул. Ген. Соммера, 15-21. До 3 декабря продлятся работы во дворе по Московскому пр-ту, 42-46 - ул. Мариупольская, 1-3, 5-9. Этот объект готов уже на 80%. До 19 декабря там установят оборудование на детской и спортивной площадке, и объект будет полностью завершен.

Напомним, в этом году первоначально было запланировано благоустройство 10 дворовых территорий в каждой из которых от трех до восьми многоквартирных домов. Однако после проведения конкурсных процедур удалось сэкономить часть средств, что позволило организовать работы во дворах еще по трем адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU