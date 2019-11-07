В Калининграде отремонтировали 11 дворовых территорий из 13-ти
В Калининграде завершены работы по благоустройству 11-ти дворовых территорий. Всего в этом году в городе будут отремонтированы 13 дворов, сообщает пресс-служба мэрии.
Продолжаются в городе работы по двум дворам. До 30 ноября подрядчик должен завершить благоустройство на ул. Ген. Соммера, 15-21. До 3 декабря продлятся работы во дворе по Московскому пр-ту, 42-46 - ул. Мариупольская, 1-3, 5-9. Этот объект готов уже на 80%. До 19 декабря там установят оборудование на детской и спортивной площадке, и объект будет полностью завершен.
Напомним, в этом году первоначально было запланировано благоустройство 10 дворовых территорий в каждой из которых от трех до восьми многоквартирных домов. Однако после проведения конкурсных процедур удалось сэкономить часть средств, что позволило организовать работы во дворах еще по трем адресам.
ИСТОЧНИК KP.RU