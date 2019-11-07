2019-11-07T17:20:29+03:00
Общество

Ужаленный пчелами житель Мамоново засудил хозяина пасеки

Виктор Сергеев
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В Мамоново пчелы ужалили местного жителя, мужчина смог отсудить компенсацию у хозяина пасеки. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Пасека находилась на соседнем участке. В сентябре прошлого года мужчина работал в своем саду, когда пчелы вылетели из ульев и ужалили его. От укусов у него развилась аллергическая реакция, пострадавшему пришлось лечиться.

Суд установил, что ульи не были отделены от соседнего земельного участка глухим забором высотой не менее двух метров. Территория, на которой находились ульи, имела ограждение только из сетки высотой около 2 метров и не по всему периметру.

Багратионовский районный суд взыскал с собственника пасеки в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. На это решение была подана апелляционная жалоба, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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