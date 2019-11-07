СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-07T17:47:12+03:00

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Вдоль отремонтированного участка дороги Калининград-Полесск высадили 400 деревьев в качестве компенсационного озеленения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас завершается реконструкция на первом участке протяженностью 5,2 километра. На расстоянии не менее 5 метров от него высаживаются новые деревья.

Как пояснили представители подрядчика, саженцы клена остролистного завезены из специализированных европейских питомников; они отличаются крепкой, компактной корневой системой. Возраст растений варьируется от семи до десяти лет. Деревья помещают в подготовленные заранее лунки с плодородным грунтом и фиксируют специальными растяжками. Впоследствии корни будут забирать лишнюю влагу, предотвращать разрушение основания дороги.

Следующими этапами до 2021 года предусмотрена за счет средств компенсационного озеленения высадка, в том числе, бука лесного и ели европейской. Всего будет высажено свыше 700 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU