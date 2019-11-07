2019-11-07T18:28:47+03:00
Общество

"Ничего страшного": в Гурьевске квартал жилых домов построят рядом с кладбищем

Кирилл Алексеев
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На въезде в Гурьевск возле микрорайона "Новая резиденция" скоро вырастет квартал из пяти многоквартирных жилых домов. Как сообщает "Клопс.Ru", дома будут построены рядом с границами старого городского кладбища. В домах будет находиться по 14 квартир площадью 80 квадратных метров каждая. Застройщиком выступает компания "РосБалтСтрой".

В компании подчеркнули, что соседство с кладбищем не доставит потенциальным жильцам неудобства. "Это захоронение уже давно утилизировано, оно уже 15 лет не действует, - сообщили в строительной фирме. - Все проверки, все санитарно-экологические экспертизы пройдены. В Калининграде, в Холмогоровке, куда ни посмотришь - дома стоят через дорогу с кладбищами. Тут ничего страшного нет".

ИСТОЧНИК KP.RU

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