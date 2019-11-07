Литовские пограничники задержали калининградца с 50 кг контрабандного янтаря
Литовские пограничники задержали жителя Калининградской области за контрабанду янтаря. Об этом пишет «DELFI».
42-летний водитель фуры приехал в Литву из Калининградской области. На АЗС в Каунасе калининградец встретился с 63-летним местным жителем, которому передал янтарь, который был спрятан в грузовике. Как только литовец погрузил пакеты с янтарем себе в машину, их задержали.
В пакетах находилось 50 кг необработанного янтаря. По предварительным данным, это сырье контрабандой было привезено из Калининградской области через КПП Кибартай.
Обоих задержанных поместили в КПЗ, ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU