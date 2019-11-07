Литовские пограничники задержали калининградца с 50 кг контрабандного янтаря

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-07T18:49:15+03:00

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Литовские пограничники задержали жителя Калининградской области за контрабанду янтаря. Об этом пишет «DELFI».

42-летний водитель фуры приехал в Литву из Калининградской области. На АЗС в Каунасе калининградец встретился с 63-летним местным жителем, которому передал янтарь, который был спрятан в грузовике. Как только литовец погрузил пакеты с янтарем себе в машину, их задержали.

В пакетах находилось 50 кг необработанного янтаря. По предварительным данным, это сырье контрабандой было привезено из Калининградской области через КПП Кибартай.

Обоих задержанных поместили в КПЗ, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU