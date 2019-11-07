Калининградская служба охраны объектов культурного наследия отказалась сделать памятником аэродром Нойтиф

7 Нояб. 23:28 2019-11-07T23:30:06+03:00

Один из ангаров на Балтийской косе Фото: Иван МАРКОВ

Также Евгений Маслов отверг еще 12 заявок на постановку на госохрану

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В четверг 7 ноября руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов на заседании общественного совета при его структуре заявил, что за несколько месяцев (с момента последнего заседания) в службу было подано 30 заявок на включение в перечень объектов культурного наследия. Так как на обсуждение одного только объекта может уйти полчаса, а иногда и больше времени, Маслов решил часть заявок рассмотреть, не совещаясь с советом.

- Я решил немножко поменять подходы к нашему обсуждению и по тем объектам, в отношении которых и спорить нечего, мы самостоятельно приняли решение о включении или невключении, - заявил руководитель службы.

В итоге, еще до начала заседания отказано было в 13 случаях из 30. В список отказников вошли:

- аэродром «Нойтиф» с ангарами для гидросамолетов на Балтийской косе;

- наземное убежище на улице Глинки в Калининграде (1930-е годы);

- здание пансионата на улице Октябрьской, д.12 в Светлогорске;

- здание школы в поселке Гастеллово;

- комплекс усадьбы Гольдшмиде на аэродроме в Чкаловске;

- кирха Кляйн Шенау в поселке Октябрьское Правдинского района;

- комплекс сооружений вокзала Хайнрихсвальде (Славск);

- летний дом №14 на улице Гагарина в Зеленоградске (1933 год);

- усадебный дом в поселке Подлипово Правдинского района (середина XIX века);

- Императорский охотничий замок Роминтен в парке культуры и отдыха в Калининграде;

- жилой дом №1-3 на улице Базарной в Советске.

По двум объектам из 13 решение было отложено: это кинотеатр «Шторм» в Балтийске и комплекс ГРЭС в Светлом.

ИСТОЧНИК KP.RU