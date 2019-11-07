Калининградская служба охраны объектов культурного наследия отказалась сделать памятником аэродром Нойтиф
В четверг 7 ноября руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов на заседании общественного совета при его структуре заявил, что за несколько месяцев (с момента последнего заседания) в службу было подано 30 заявок на включение в перечень объектов культурного наследия. Так как на обсуждение одного только объекта может уйти полчаса, а иногда и больше времени, Маслов решил часть заявок рассмотреть, не совещаясь с советом.
- Я решил немножко поменять подходы к нашему обсуждению и по тем объектам, в отношении которых и спорить нечего, мы самостоятельно приняли решение о включении или невключении, - заявил руководитель службы.
В итоге, еще до начала заседания отказано было в 13 случаях из 30. В список отказников вошли:
- аэродром «Нойтиф» с ангарами для гидросамолетов на Балтийской косе;
- наземное убежище на улице Глинки в Калининграде (1930-е годы);
- здание пансионата на улице Октябрьской, д.12 в Светлогорске;
- здание школы в поселке Гастеллово;
- комплекс усадьбы Гольдшмиде на аэродроме в Чкаловске;
- кирха Кляйн Шенау в поселке Октябрьское Правдинского района;
- комплекс сооружений вокзала Хайнрихсвальде (Славск);
- летний дом №14 на улице Гагарина в Зеленоградске (1933 год);
- усадебный дом в поселке Подлипово Правдинского района (середина XIX века);
- Императорский охотничий замок Роминтен в парке культуры и отдыха в Калининграде;
- жилой дом №1-3 на улице Базарной в Советске.
По двум объектам из 13 решение было отложено: это кинотеатр «Шторм» в Балтийске и комплекс ГРЭС в Светлом.
ИСТОЧНИК KP.RU