Из-за тумана в аэропорту «Храброво» задерживаются и отменяются рейсы

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-08T09:54:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградском аэропорту «Храброво» в пятницу 8 ноября из-за тумана задерживаются несколько самолетов, есть и отмененные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропорта Калининград (Храброво) произошли изменения в расписании рейсов. Из-за тумана прилет и вылет рейсов задерживается», - говорится в сообщении.

Время задержки утренних рейсов составляет 1-3 часа. Улучшение погодных условий ожидается после 9:00-10:00.

Рейсы 7R 374/373 из/в Воронеж за 08.11.2019 г. отменены, прилет и вылет рейсов запланирован на 09.11.2019 г.

При этом сообщается, что отмена рейсов U6 627/628 из/в Москву (Домодедово) не связана с метеоусловиями аэропорта в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU