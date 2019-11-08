2019-11-08T10:24:54+03:00
Общество

Жительница Светлогорска избила навязчивого ухажера

Виктор Сергеев
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Жительница Светлогорского района стала фигурантом уголовного дела за избиение ухажера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Донское. Во время застолья 41-летний мужчина стал оказывать 31-летней собутыльнице недвусмысленные знаки внимания, однако дама оскорбилась и принялась избивать ухажёра руками и ногами. Позднее мужчину с многочисленными травмами головы, шеи и рук госпитализировали в районную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкции которой предусматривают до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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