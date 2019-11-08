В Калининграде осудили полицейского за посредничество в получении взятки

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-08T10:34:27+03:00

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В Калининграде осудили сотрудника полиции за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В октябре 2016 года полицейский решил помочь директору одного из предприятий решить вопрос с судебными приставами по снятию обременения на автомобиль. Пристав, в свою очередь знал, что никакого обременения на автомобиль не наложено, однако решил подзаработать и согласился «снять» обременение.

В декабре полицейский получил от директора 30 тысяч, а затем перевел 20 тысяч своей супруге, а остальные деньги оставил себе.

На стадии предварительного следствия сотрудник полиции решил сотрудничать со следствием, что помогло изобличить пристава. За это он избежал лишения свободы, получив штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU