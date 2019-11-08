2019-11-08T10:38:12+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу не будет света и воды

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде в пятницу, 8 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Артиллерийской 23-33а, 37-41, 46.

С 13:30 до 18:00 приостановлена подача электроэнергии на ул. Брамса 22/ул. Ушакова 9 (городская больница № 3), ул. Генделя 3а, 6 (поликлиника), ул. Грекова 2, ул. Ушакова 2-4.

Холодное водоснабжение приостановлено до о 13:00 на ул. Большая Окружная 1-я 2-12, ул. Отдельная 1-11, 2, 6-16.

До 16:00 водоснабжение приостановлено на ул. Гайдара 102, ул. Куйбышева 53а к.1-2, 53а к.5-6.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов анонсировал выделение 150 млн на борьбу с борщевиком в Калининградской области
Картину из Калининграда выставили в «Манеже» в Москве
Губернатор пообещал грантовую программу на восстановление объектов культурного наследия в регионе
Алиханов: Детские сады к 2021 году станут доступными для детей до трех лет
Дорогу на въезде в Пионерский, где насмерть сбили женщину, проверит региональное Управление СКР
Калининградские спортсмены завоевали золото и две бронзы чемпионата мира по армрестлингу
В Калининграде менеджер банка украл у клиента 400 тысяч рублей
Областные власти сэкономили почти 10 млн на торгах по подготовке свалок к рекультивации
В мэрии Калининграда сообщили, когда завершится благоустройство набережной Нижнего озера
Калининградка из ревности повредила автомобиль жены своего бывшего мужа
Миниюбка и кот на сумке: В Зеленоградске хотят поставить новую скульптуру
В четверг в Калининградской области сбили трех человек
В Калининграде «Крайслер» после ДТП выехал на тротуар и сбил пешехода
В Калининграде пройдет кубок по вольной борьбе на призы Алексея Шемарова