В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу не будет света и воды

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-08T10:38:12+03:00

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В Калининграде в пятницу, 8 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Артиллерийской 23-33а, 37-41, 46.

С 13:30 до 18:00 приостановлена подача электроэнергии на ул. Брамса 22/ул. Ушакова 9 (городская больница № 3), ул. Генделя 3а, 6 (поликлиника), ул. Грекова 2, ул. Ушакова 2-4.

Холодное водоснабжение приостановлено до о 13:00 на ул. Большая Окружная 1-я 2-12, ул. Отдельная 1-11, 2, 6-16.

До 16:00 водоснабжение приостановлено на ул. Гайдара 102, ул. Куйбышева 53а к.1-2, 53а к.5-6.

ИСТОЧНИК KP.RU