В Калининграде пройдет кубок по вольной борьбе на призы Алексея Шемарова

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-08T11:33:17+03:00

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Соревнования по вольной борьбе на призы Алексея Шемарова пройдут в Калининграде в грядущую субботу 9 ноября. Ожидается участие команд из Германии, Польши, Белоруссии, стран Балтии и России. Вход на турнир бесплатный, болельщиков ждут в многофункциональном спортивном комплексе «Созвездие» (ул. Гагарина, 99).

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, формат проведения соревнований - командный «Стенка на стенку», в борьбе за общий призовой фонд 200 тысяч рублей. Засчитывается общий результат выступления каждого из 8 представителей.

Расписание турнира:

10.00 - начало соревнований;

16.00 - церемония открытия;

16.20 - парад участников соревнований;

16.30 - финальные командные соревнования по вольной борьбе «стенка на стенку»;

18.30 - подведение итогов, награждение победителей соревнований по вольной борьбе.

Алексей Шемаров — чемпион мира по вольной борьбе 2011 года среди здоровых людей. Затем было серебро первых Европейских игр в Баку-2015. После чего он завершил борцовскую карьеру, но в 2019 возобновил ее уже в адаптивном спорте. Атлет с детства испытывает проблемы со слухом — полная глухота на одно ухо, а с возрастом ухудшилась слышимость и на второе.

Недавнее достижение калининградского борца – золото чемпионата Европы спорта глухих.

ИСТОЧНИК KP.RU