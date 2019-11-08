В Калининграде «Крайслер» после ДТП выехал на тротуар и сбил пешехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на перекрестке ул. Менжинского и ул. Репина. Водитель «Крайслера» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и врезался в «Ниссан». После столкновения «Крайслер» отбросило на тротуар, где автомобиль сбил 34-летнюю женщину.
С травмами ее доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU