В Калининграде «Крайслер» после ДТП выехал на тротуар и сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-08T11:46:00+03:00

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В Калининграде автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на перекрестке ул. Менжинского и ул. Репина. Водитель «Крайслера» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и врезался в «Ниссан». После столкновения «Крайслер» отбросило на тротуар, где автомобиль сбил 34-летнюю женщину.

С травмами ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU