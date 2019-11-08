В четверг в Калининградской области сбили трех человек

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-08T11:47:54+03:00

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Утром на улице Горького под колеса автобуса попала 36-летняя женщина, которая находилась на проезжей части. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

В Черняховске на площади Победы сбили 36-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

На улице Почтовой в Полесске 19-летний водитель «Жигулей» допустил наезд на 63-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги справа на лево в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU