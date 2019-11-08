Миниюбка и кот на сумке: В Зеленоградске хотят поставить новую скульптуру

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-08T12:11:27+03:00

Фотография памятника представлена в техзадании в разделе «Эскизы скульптурной композиции». Фото: Госзакупки

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В центре Зеленградска, на Курортном проспекте, хотят установить еще одну скульптуру. На этот раз – композицию на подставке «Курортница». Информация о закупке опубликована на портале госзакупок.

Из бюджета Зеленоградского городского округа на скульптуру готовы выделить более 916 тысяч рублей.

«Скульптурная композиция представляет собой девушку в движении, которая тянет за собой чемодан на колесиках, на котором лежит кот», - значится в описании произведения искусства.

Добавим, что это девушка в платье мини, из-под которого выглядывают длинные доги. Волосы распущены, бусы, сумочка.

Материал, из которого планируют изготовить «Курортницу» - стеклопластик, патинированный под бронзу.

Высота композиции не менее 1,6 м.

Судя по фотографии памятника, которая представлена в техзадании в разделе «Эскизы скульптурной композиции», такая стеклопластиковая девушка в мини уже установлена в каком-то городе. Где именно – остается гадать.

ИСТОЧНИК KP.RU