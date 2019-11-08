2019-11-08T12:19:10+03:00
Происшествия

Калининградка из ревности повредила автомобиль жены своего бывшего мужа

Когда супружеская пара отказалась выйти из квартиры для разговора, женщина принялась бить ногами транспортное средство
Игорь ОРЕХОВ
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В Гусеве 33-летняя местная жительница с опозданием решила выяснить отношения со своим уже бывшим мужем и его новой супругой. Ревнивица разузнала адрес проживания экс-благоверного, и заявилась туда, решительно потребовав, чтобы пара вышла из квартиры для предметного разговора.

Однако супруги благоразумно отказались покинуть свое жилище. И тогда бой-баба обрушила свой гнев на их автомобиль, принявшись пинать ни в чем не повинное транспортное средство ногами. Помяла оба крыла, передние двери и намеревалась продолжить экзекуцию, но была задержана прибывшими блюстителями порядка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в отношении погромщицы возбуждено уголовное дело. За «умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба» ей грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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