2019-11-08T12:26:41+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, когда завершится благоустройство набережной Нижнего озера

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Второй этап благоустройства набережной Нижнего озера в Калининграде будет завершен в этом году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы идут в границах улиц Пролетарская, Сергеева, набережная Маринеско, Шевченко.

Там бетонируют участки подпорной стенки по ул. Шевченко, укладывают тротуарную плитку в сквере ул. Сергеева – ул. Черняховского, устанавливают опоры освещения на территории общего пользования.

Также будут обустроены два общественных туалета - со стороны ул. Клинической у ГТРК «Калининград» и на ул. Сергеева, заливают бетонные дорожки на пешеходной тропе, доступной для маломобильных групп населения, а также на пешеходной дорожке со стороны ул. Клинической.

ИСТОЧНИК KP.RU

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