В мэрии Калининграда сообщили, когда завершится благоустройство набережной Нижнего озера
Второй этап благоустройства набережной Нижнего озера в Калининграде будет завершен в этом году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Работы идут в границах улиц Пролетарская, Сергеева, набережная Маринеско, Шевченко.
Там бетонируют участки подпорной стенки по ул. Шевченко, укладывают тротуарную плитку в сквере ул. Сергеева – ул. Черняховского, устанавливают опоры освещения на территории общего пользования.
Также будут обустроены два общественных туалета - со стороны ул. Клинической у ГТРК «Калининград» и на ул. Сергеева, заливают бетонные дорожки на пешеходной тропе, доступной для маломобильных групп населения, а также на пешеходной дорожке со стороны ул. Клинической.
ИСТОЧНИК KP.RU