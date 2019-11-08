2019-11-08T12:39:37+03:00
Общество

Областные власти сэкономили почти 10 млн на торгах по подготовке свалок к рекультивации

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Проведение инженерных изысканий для рекультивации свалок в 12-ти муниципалитетах обойдется бюджету в 10,3 млн рублей, хотя изначально на эти цели было выделено 20 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Конкурсного агентства, экономия получилась в результате закупочных процедур. Руководитель Конкурсного агентства Леван Дараселия отметил, что самая значительная сумма – 4 млн 696 тысяч рублей – была запланирована на проведение работ в поселке Темкино, по итогам торгов она была снижена до 950 тысяч рублей.

Подрядчикам предстоит выполнить на всех объектах инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, которые необходимы для проведения рекультивации объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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