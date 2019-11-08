В Калининграде менеджер банка украл у клиента 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-08T13:13:04+03:00

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Уговорить 73-летнего жителя Калининграда, открывшего счет в местном филиале одного из банков, обзавестись еще и кредитной картой у 26-летнего менеджера не получилось. Что за беда! Ушлый паренек все равно оформил «кредитку» на имя клиента - просто не поставил об этом пенсионера в известность. А чуть позже юный банкир провернул блестящую, на его взгляд, операцию, сняв со счета старика 400 тысяч рублей. «Дедушка старый, ему все равно».

Но дедушке оказалось не все равно. Заметив исчезновение денег, он обратился в полицию, и вскоре сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции взяли менеджера за мягкое место. Возбудив уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». А это в перспективе - до 6 лет «зоны».

ИСТОЧНИК KP.RU