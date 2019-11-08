Калининградские спортсмены завоевали золото и две бронзы чемпионата мира по армрестлингу
Румынский город Констанция принял чемпионата мира по армрестлингу, собрав 1200 спортсменов из 54 стран.
Калининградские силачи отличились в составе сборной России.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, двойной успех праздновала неоднократная бронзовая медалистка чемпионатов мира и Европы последних лет Яна Барановская. Она взяла золото в борьбе на левой руке, и из-за травмы стала третьей в борьбе на правой руке.
Бронзу выиграл и калининградец Руслан Мальцев.
В минспорта отметили, что в конце января Калининград третий год подряд примет чемпионат Северо-Западного федерального округа по армрестлингу.
ИСТОЧНИК KP.RU