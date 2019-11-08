Дорогу на въезде в Пионерский, где насмерть сбили женщину, проверит региональное Управление СКР

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-08T13:36:58+03:00

Следователи обратили внимание на телепередачу, где прозвучала информация о том, как приходится передвигаться жителям города

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Управление СКР по Калининградской области заинтересовал сюжет на одном из федеральных телеканалов, повествующий о резонансном ДТП в районе города Пионерский с погибшей женщиной и травмированным малолетним ребенком.

Дело в том, что в этой передаче прозвучала информация о том, что жители Пионерского вынуждены передвигаться по аварийной полосе автодороги, поскольку другого маршрута для пешеходов в этом месте попросту нет.

- Для проверки указанных сведений следственными органами УСКР организована доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете, - прокомментировали в правоохранительном ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU