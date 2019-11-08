Дорогу на въезде в Пионерский, где насмерть сбили женщину, проверит региональное Управление СКР
Управление СКР по Калининградской области заинтересовал сюжет на одном из федеральных телеканалов, повествующий о резонансном ДТП в районе города Пионерский с погибшей женщиной и травмированным малолетним ребенком.
Дело в том, что в этой передаче прозвучала информация о том, что жители Пионерского вынуждены передвигаться по аварийной полосе автодороги, поскольку другого маршрута для пешеходов в этом месте попросту нет.
- Для проверки указанных сведений следственными органами УСКР организована доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете, - прокомментировали в правоохранительном ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU