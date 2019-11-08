2019-11-08T13:50:11+03:00
Общество

Алиханов: Детские сады к 2021 году станут доступными для детей до трех лет

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Дошкольное образование в Калининградской области к 2021 году станет доступным для детей в возврате до трех лет. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании Облдумы в пятницу, 8 ноября.

«Мы планируем ввести еще 2,5 тысячи новых мест, в том числе, будет построено 11 новых детских садов – семь в Калининграде, а также в Багратионовском, Балтийском, Краснознаменском и Гурьевском городских округах», - сказал глава региона.

Кроме этого, отметил Алиханов, в бюджете на 2020 год предусмотрены субсидии муниципалитетам на ремонт образовательных учреждений – 100 млн рублей.

«Это означает, ремонтные работы в 62-х образовательных учреждений. Мы делаем акцент на мероприятия по защищенности детских садов и школ, в свете трагических событий в ряде регионов», - сказал калининградский губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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