Губернатор пообещал грантовую программу на восстановление объектов культурного наследия в регионе
В 2020 году в Калининградской области будут продолжены ремонтно-восстановительные и охранные работы на объектах культурного наследия. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании Облдумы в пятницу, 8 ноября.
«Это важно и в целях повышения туристической привлекательности региона. Приоритетные объекты, которые включены в бюджетный план с объемом финансирования более 90 млн рублей – это завершение ремонтно-восстановительных работ в кирхе в Славске, замок Георгенбург в Черняховске, кирхи в поселках Железнодорожный, Междуречье, Романово и Кумачево», - сказал Антон Алиханов.
Глава региона добавил, что будет «отдельная грантовая программа на восстановление объектов культурного наследия».
«Надеемся также на некоммерческие организации, что будут принимать участие в этой работе», - сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU