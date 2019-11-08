2019-11-08T14:02:34+03:00
Общество

Губернатор пообещал грантовую программу на восстановление объектов культурного наследия в регионе

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В 2020 году в Калининградской области будут продолжены ремонтно-восстановительные и охранные работы на объектах культурного наследия. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании Облдумы в пятницу, 8 ноября.

«Это важно и в целях повышения туристической привлекательности региона. Приоритетные объекты, которые включены в бюджетный план с объемом финансирования более 90 млн рублей – это завершение ремонтно-восстановительных работ в кирхе в Славске, замок Георгенбург в Черняховске, кирхи в поселках Железнодорожный, Междуречье, Романово и Кумачево», - сказал Антон Алиханов.

Глава региона добавил, что будет «отдельная грантовая программа на восстановление объектов культурного наследия».

«Надеемся также на некоммерческие организации, что будут принимать участие в этой работе», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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