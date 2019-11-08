Картину из Калининграда выставили в «Манеже» в Москве

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-08T14:16:16+03:00

Портрет снайпера Опарина написан в 1943 году. Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств

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В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка, посвященная теме Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве». В столицу привезли картины и скульптуры из 34 городов России – такое собрание показывают впервые.

В числе 150 произведений есть и живописное полотно из Калининградского областного музея изобразительных искусств. Как сообщает пресс-служба музея, в Москву перевезли произведение Михаила Ещенко «Портрет героя Советского Союза снайпера Опарина».

Михаил Ещенко – живописец и график, в годы Великой Отечественной войны был фронтовым художником.

- Портрет снайпера Опарина он написал в 1943 году, накануне новогодних праздников. Тогда герой находился в госпитале, пережив тяжелое ранение, - рассказали в музее.

В собрание Калининградского музея изобразительных искусств картина поступила в 1989 году из Художественного фонда РФ.

Выставка в «Манеже» стала продолжением проекта «Сокровища музеев России».

После Москвы выставка будет представлена в других городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU