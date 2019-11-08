2019-11-08T14:18:00+03:00
Общество

Алиханов анонсировал выделение 150 млн на борьбу с борщевиком в Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В 2020 году в Калининградской области заработает программа по борьбе с борщевиком Сосновского. В течение трех лет на нее будет выделено 150 млн рублей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании Облдумы в пятницу, 8 ноября.

Напомним, по данным региональных властей, больше всего пострадали от борщевика земли сельхозназначения, они засорены на площади 860 гектаров. Почти 500 гектаров - это земли населенных пунктов, еще 125 гектаров – полосы отвода дорог.

В марте этого года министерство сельского хозяйства области и прокуратура решили объединить усилия в борьбе с борщевиком на территории Калининградской области. Сообщалось, что министерство проведет инвентаризацию заросших борщевиком земель и направит информацию в областную прокуратуру. Прокуратура со своей стороны в случае выявления нарушений закона будет принимать меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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