"Это лишний раздражитель": Депутаты облдумы повысили плату за капремонт в Калининградской области

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-08T15:39:05+03:00

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С 2020 года в Калининградской области повышается плата за капремонт. Решение об этом было принято на заседании регионального парламента в пятницу, 8 ноября.

Взнос на капремонт будет повышен на 1 рубль - с 5,9 рублей до 6,9 рублей за квадратный метр.

Поддержали повышение платы депутаты от "Единой России". Против повышения взноса на капремонт выступили депутаты из фракций ЛДПР и КПРФ.

"Это лишний раздражитель, который вы вбрасываете в наше общество, - отметил депутат от КПРФ Игорь Ревин. – Это негативно давит на психику семей, вы продолжаете нагнетать ненормальную психологическую ситуацию".

ИСТОЧНИК KP.RU