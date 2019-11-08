"Это лишний раздражитель": Депутаты облдумы повысили плату за капремонт в Калининградской области
С 2020 года в Калининградской области повышается плата за капремонт. Решение об этом было принято на заседании регионального парламента в пятницу, 8 ноября.
Взнос на капремонт будет повышен на 1 рубль - с 5,9 рублей до 6,9 рублей за квадратный метр.
Поддержали повышение платы депутаты от "Единой России". Против повышения взноса на капремонт выступили депутаты из фракций ЛДПР и КПРФ.
"Это лишний раздражитель, который вы вбрасываете в наше общество, - отметил депутат от КПРФ Игорь Ревин. – Это негативно давит на психику семей, вы продолжаете нагнетать ненормальную психологическую ситуацию".
ИСТОЧНИК KP.RU