Калининградские власти выделили 240 млн рублей на мелиорацию в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-08T16:13:31+03:00

Это позволит ввести в оборот более четырех тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий

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На мелиоративную систему в регионе в 2020 году выделено 240 млн рублей. Об этом на заседании Облдумы в пятницу, 8 ноября, заявил губернатор Антон Алиханов.

«Острая проблема, с решением которой правительство области связывает успешное развитие сельского хозяйства, – это состояние мелиоративной системы региона. Средства будут направлены на защиту от затопления и подтопления, а также на ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В рамках комплексного решения проблем мелиорации в следующем году запланировано приобретение специальной техники», - сказал Алиханов. В частности, запланировано приобретение двух земснарядов «Амфибия».

По его словам, в следующем году планируется ввести в оборот более четырех тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, провести известкование на двух тысячах гектаров и произвести ремонт на осушительных каналах и закрытых коллекторно-дренажных сетях общей протяженностью 530 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU