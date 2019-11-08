Калининградские власти выделили 240 млн рублей на мелиорацию в 2020 году
На мелиоративную систему в регионе в 2020 году выделено 240 млн рублей. Об этом на заседании Облдумы в пятницу, 8 ноября, заявил губернатор Антон Алиханов.
«Острая проблема, с решением которой правительство области связывает успешное развитие сельского хозяйства, – это состояние мелиоративной системы региона. Средства будут направлены на защиту от затопления и подтопления, а также на ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В рамках комплексного решения проблем мелиорации в следующем году запланировано приобретение специальной техники», - сказал Алиханов. В частности, запланировано приобретение двух земснарядов «Амфибия».
По его словам, в следующем году планируется ввести в оборот более четырех тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, провести известкование на двух тысячах гектаров и произвести ремонт на осушительных каналах и закрытых коллекторно-дренажных сетях общей протяженностью 530 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU