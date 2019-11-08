2019-11-08T16:58:24+03:00
Общество

Алиханов: У нас есть понимание, где взять деньги на строительство ФОКа в Черняховске

Региональные власти ждут от муниципалитета только проектно-сметную документацию
Виктор Сергеев
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Свыше 500 млн рублей в 2020 году пойдут на капитальные вложения в спортивные объекты. Об этом на заседании Облдумы сообщил губернатор Антон Алиханов.

«В следующем году планируется завершить строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в Калининграде, построить спортивный центр с универсальным залом в Светлом, спортивную площадку в Светлогорске, провести реконструкцию стадиона «Красная звезда» в Совестке, - сказал Алиханов. – Также на 2021-2022 годы запланировано строительство ФОКа в Правдинске».

Также в следующем году начнется реализация крупного федерального проекта – строительство детского спортивно-оздоровительного центра в поселке Филино. Обязательства области в этом проекте - создание инженерной инфраструктуры, отметил Алиханов.

«Сразу хочу сказать - у нас есть понимание, где взять дополнительные источники на строительство ФОКа в Черняховске. Мы ждем только от муниципалитета проектно-сметную документацию для того, чтобы принять решение», - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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