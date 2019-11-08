В 2020 году в Калининградской области капитально отремонтируют 580 домов

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-08T17:25:23+03:00

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На капитальный ремонт домов и благоустройство территорий в 2020 году будет выделено почти 2 млрд рублей. Об этом на заседании Облдумы в пятницу, 8 ноября, рассказал губернатор Антон Алиханов.

В бюджете области на ремонт домов предусмотрено 440 млн рублей. С учетом этих денег объем Фонда капитального ремонта составит более двух млрд рублей, что позволит отремонтировать 580 многоквартирных домов.

Также за счет средств областного бюджета будет продолжен капитальный ремонт многоквартирных домов в Калининграде, Черняховске и в других муниципалитетов. Так, для приведения в порядок исторической части Советска будет выделено 156 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU