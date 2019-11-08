В Безледах задержали калининградку на угнанном автомобиле
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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В Польше задержали жительницу Калининграда, которая ехала на угнанном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
44-летняя женщина на «КИА» прибыла на пограничный контроль в Безледах, направляясь в Калининградскую области. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль женщина купила в мае 2016 года, а в розыск «КИА» была объявлена месяцем ранее.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU