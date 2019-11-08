2019-11-08T17:41:42+03:00
Общество

В Черняховске главбух предприятия получила 3,5 года условно за присвоение миллиона

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске осудили главного бухгалтера за присвоение денег предприятия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В течение двух лет женщина, являясь главным бухгалтером, еще исполняла обязанности гендиректора. Используя служебное положение он переводила с расчетного счета предприятия деньги на карту своего супруга. Всего она присвоила свыше 1млн рублей.

Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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