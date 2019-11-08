В Калининграде для сериала «Морские дьяволы» снимут сцены штурма посольства

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-08T17:51:59+03:00

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В Калининграде продолжает работу съемочная команда сериала «Морские дьяволы. Особое задание». Ближайшая киносмена запланирована на субботу 9 ноября.

Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде», это будет глобальный день интересных съемок сцен штурма посольства.

Для работы в кадре среди калининградцев ищут актеров на роли врачей и санитаров (мужчины и женщины 30-45 лет), зевак и прохожих (возраст от 18 до 60 лет) и полицейских (мужчины без бороды и щетины возраста 25-45 лет).

Съемочная группа сериала «Морские дьяволы» пробудет в Калининградской области около двух недель.

Новый сезон «Особое задание» - это продолжение популярного сериала «Морские дьяволы» с героями предыдущих сезонов, отрядом специального назначения «Нерпы».

В ходе совместных учений силовых структур, которые проводятся в Калининграде, происходит авиакатастрофа, в которой гибнут бойцы местного спецназа. Одна из версий – теракт. Отряд «Нерпы» в Калининграде

Проводят спецоперации в разных уголках региона.

В новом сезоне герои попадают в экстремальные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU