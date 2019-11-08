Власти предоставят льготные кредиты предпринимателям на востоке Калининградской области

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-08T17:59:45+03:00

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На льготное кредитование инвестпроектов на востоке Калининградской области в 2020 году планируется направить 300 млн рублей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании Облдумы в пятницу, 8 ноября.

По словам главы региона, льготное кредитование инвестпроектов должно содействовать увеличению рабочих мест в восточных муниципалитетах, и, соответственно, увеличению налогового потенциала в удаленных муниципалитетах.

«Мы стремимся благоустраивать все поселки, создавая комфортные условия жизни не только в городах. Конечно, города являются центром экономического роста, и туда стремится население. Но это не значит, что наши усилия, в том числе бюджетные, должны концентрироваться на крупных городах», – заявил Антон Алиханов.

По словам главы региона, интерес к новой программе со стороны предпринимательского сообщества очень высок, но многие заявляемые проекты нуждаются в доработке.

«Мы уже собрали заявок более чем на полтора миллиарда рублей, но, как уже говорили, качество этих заявок пока оставляет желать лучшего. Это деньги практически бесплатные, а для бюджета они носят отрицательную доходность: с учетом инфляции в четыре процента, ставка в один процент годовых – это минус три. У нас нет задачи просто раздать эти деньги. Задача – поддержать именно те проекты, которые будут создавать новые рабочие места и будут устойчивыми», – подчеркнул губернатор.

География программы поддержки сейчас включает одиннадцать муниципальных образований: Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Неманский, Краснознаменский, Советский, Озерский, Полесский, Славский, Правдинский и Гвардейский округа.

ИСТОЧНИК KP.RU