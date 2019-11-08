Антон Алиханов рассказал, какие дороги отремонтируют в области в 2020 году

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-08T18:31:10+03:00

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К концу 2021 года 39% дорог регионального и межмуниципального значения в Калининградской области будет соответствовать нормативным требованиям. В городской агломерации эта доля составит 65%. Об этом на заседании Облдумы заявил губернатор Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что с учетом федеральных субсидий дорожный фонд в 2020 году составит 11,2 млрд рублей, из которых на строительство и реконструкцию дорог будет направлено почти 6,4 млрд рублей.

В следующем году в области будет полностью отремонтирована автодорога «Калининград – Полесск». Приведут в порядок трассы «Советск – Гусев» и «Калининград – Зеленоградск». Преобразятся семь улиц в Калининграде, в том числе главная дорожная артерия Балтийского района – улица Киевская. Также дорожники будут работать в Светлом, Светлогорске, поселке Малое Исаково и в Зеленоградском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU