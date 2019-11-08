На Моспроспекте в Калининграде ограничат движение около эстакадного моста

СЕГОДНЯ 18:52 2019-11-08T18:52:28+03:00

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В выходные дни движение транспорта по Московскому проспекту у эстакадного моста будет направлено по одной стороне дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На этом участке уже закрыто движение пешеходов по тротуару чётной стороны Московского проспекта, а движение транспорта будет направлено по оборудованным через разделительную полосу съездам.

Для снижения неудобств на этом участке расширили проезжую часть с нечётной стороны проспекта, нанесли разметку, выставили дорожные знаки и ограничительные блоки, а также перенесли контактную сеть для движения троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU