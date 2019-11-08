2019-11-08T19:40:46+03:00
Общество

Антон Алиханов: Снабжение льготников лекарствами будет бесперебойным

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На лекарства для льготников в 2020 году будет выделено 935 млн рублей. Об этом на заседании Облдумы в пятницу, 8 ноября, заявил губернатор Антон Алиханов.

«Напомню, что в этом году был обеспечен рост финансирования этих расходов почти в полтора раза, – сказал Антон Алиханов. – Лекарства получают более 50 тысяч льготников. C 2018 года внедрено программное обеспечение, позволяющее вести персонифицированный учет этой категории граждан. Федеральное финансирование закупки лекарств составит 336 млн рублей».

Глава региона добавил, что процедуры закупки лекарств начались уже начались, поэтому снабжение лекарствами будет бесперебойным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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