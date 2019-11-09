2019-11-09T10:17:59+03:00
Происшествия

В Гвардейске будут судить местного жителя, отдавившего ногу автомобилем

Инцидент произошел после конфликта у кафе
Иван МАРКОВ
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Мировым судом 2-го судебного участка Гвардейского района возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя одного из поселков за то, что он отдавил ногу оппоненту… автомобилем.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, инцидент произошел еще 27 января 2019 года.

- Как установили полицейские, ночью около кафе на улице П.Набойченко в Гвардейске между посетителями заведения произошла стычка, - уточняют в ведомстве. - В конфликт вмешался проходивший мимо 40-летний местный житель. После чего подозреваемый, недовольный таким развитием ситуации, сел в автомобиль и, целенаправленно направив машину на потерпевшего, сбил его и проехал по левой ноге мужчины.

В итоге, воитель «Ниссана» был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Эта статья предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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