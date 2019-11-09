В Калининграде на улице Сержантской исчез мусорный контейнер

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-09T14:14:59+03:00

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8 ноября пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Калининградской области 5 раз привлекались для ликвидации горения бытовых и строительных отходов на территории региона. В частности, на улице Сержантской в Калининграде пожар на контейнерной площадке произошел в 9:30.

Несмотря на то, что контейнер серьезно не пострадал, в тот же день он с площадки исчез, из-за чего жители вынуждены сваливать отходы в кучу. Не появился он и утром 9 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU