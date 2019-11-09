Под Гусевом грузовик опрокинулся в кювет – водителя вытащили из кабины спасатели

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-09T14:14:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу 8 ноября под Гусевом опрокинулся в кювет грузовик «Ман», водитель которого не справился с управлением, совершая поворот. Как сообщают в пресс-службе УМВД по Калининградской области, ДТП произошло в 12:30 на 3-м километре автодороги «Гусев-Костино-Маяковское».

- 52-летний водитель автомобиля с полуприцепом марки «Миллер» выбрал небезопасный скоростной режим, - сообщили в ведомстве. - В ходе осуществлении маневра (правый поворот) он не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

В пресс-службе МЧС по Калининградской области добавили, что для извлечения водителя из кабины потребовалась помощь спасателей.

- Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекался пожарный расчет ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники, - сообщает пресс-служба. - Имеется пострадавший. Спасен 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU