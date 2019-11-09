2019-11-09T14:14:08+03:00
Происшествия

Под Гусевом грузовик опрокинулся в кювет – водителя вытащили из кабины спасатели

ДТП произошло на 3-м километре трассы Гусев-Маяковское
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Грузовик в кювете под ГусевомГрузовик в кювете под ГусевомФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В пятницу 8 ноября под Гусевом опрокинулся в кювет грузовик «Ман», водитель которого не справился с управлением, совершая поворот. Как сообщают в пресс-службе УМВД по Калининградской области, ДТП произошло в 12:30 на 3-м километре автодороги «Гусев-Костино-Маяковское».

- 52-летний водитель автомобиля с полуприцепом марки «Миллер» выбрал небезопасный скоростной режим, - сообщили в ведомстве. - В ходе осуществлении маневра (правый поворот) он не справился с управлением транспортного средства и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

В пресс-службе МЧС по Калининградской области добавили, что для извлечения водителя из кабины потребовалась помощь спасателей.

- Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекался пожарный расчет ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники, - сообщает пресс-служба. - Имеется пострадавший. Спасен 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Калининграда: В выходные завершатся все работы на трамвайных путях в районе улицы Киевской
В Гусеве объявлена в розыск женщина, скрывающаяся от следствия
В Светлогорске планируется отреставрировать здание курхауса: у здания появится массивная пристройка
В Калининграде на улице Сержантской исчез мусорный контейнер
В Гвардейске будут судить местного жителя, отдавившего ногу автомобилем
Антон Алиханов: Снабжение льготников лекарствами будет бесперебойным
На Моспроспекте в Калининграде ограничат движение около эстакадного моста
Антон Алиханов рассказал, какие дороги отремонтируют в области в 2020 году
Власти предоставят льготные кредиты предпринимателям на востоке Калининградской области
В Калининграде для сериала «Морские дьяволы» снимут сцены штурма посольства
В Черняховске главбух предприятия получила 3,5 года условно за присвоение миллиона