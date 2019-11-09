В Светлогорске планируется отреставрировать здание курхауса: у здания появится массивная пристройка

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-09T13:45:12+03:00

По словам архитектора Виталия Русаковича, реставрация будет выполняться с заменой недостающих элементов

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В Светлогорске планируется реставрация и приспособление к современному использованию здание курхауса. Об этом в четверг 7 ноября на совете при службе охраны объектов культурного наследия заявил архитектор Виталий Русакович, представивший проект будущего здания с пристройкой.

По словам Русаковича, объект имеет удовлетворительное состояние, сохранил исторические пропорции и декоративные элементы, но в нем «имеются загнивания нижних венцов конструкции фахверка, а также пораженные жуком-точильщиком стойки».

- Нам хотелось бы восстановить аутентичный вид здания, вернуть ему недостающие башни, которые были утеряны во время ремонтов и перестроек и другие элементы, которые были утрачены, - заявил Русакович.

Правда, заказчик взамен реставрации собирается снести пристройку (столовую), сделанную еще в советское время, и построить вместо нее новый блок из стекла и бетона.

- Здесь возрождается изначальная функция объекта, - прокомментировал проект руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. – По своему функционированию он действительно будет отличаться от привычных нам отелей, апартов и жилых домов.

Также Маслов напомнил, что в задании службы не прописано восстановление немецкой надписи «Kurhaus» на фасаде здания.

ИСТОЧНИК KP.RU