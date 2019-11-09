2019-11-09T14:13:33+03:00
Общество

В Гусеве объявлена в розыск женщина, скрывающаяся от следствия

В чем обвиняется Дарья Щербина, в полиции не уточняют
Иван МАРКОВ
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Дарья ЩербинаДарья ЩербинаФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Гусевский отдел МВД России в субботу 9 ноября объявил в розыск скрывающуюся от предварительного следствия гражданку Щербину Дарью Валерьевну, 1992 года рождения, зарегистрированную в Гусеве, но фактически проживающую в Калининграде.

В чем обвиняется Щербина, в пресс-службе ведомства не уточняют, но публикуют ее приметы: «На вид 27 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темные длинные».

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Дарьи Щербиной, рекомендуется незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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