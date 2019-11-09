Мэрия Калининграда: В выходные завершатся все работы на трамвайных путях в районе улицы Киевской

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-09T14:55:09+03:00

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8 ноября на строительной площадке по улице Киевской прошло традиционное рабочее совещание, посвященное ремонту магистрали. На встрече под руководством председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина подрядчики обсудили детали взаимодействия при завершении строительства трамвайных путей и начале асфальтирования проезжей части. Также с представителями РЖД обсуждались работы в границах трех путепроводов.

- Работы на Киевской продолжаются по графику, заканчивается оклейка рельсов вибропоглощающей резиной, монтаж опалубки, бетонирование, - сообщили по итогам совещания в пресс-службе мэрии. - Выставлен бортовой камень вдоль дороги, как со стороны проспекта Калинина, так и от трамвайного депо. Два участка рельсов соединены еще на прошлой неделе, на днях рельсы выведены непосредственно к перекрестку. В выходные все работы на путях планируют завершить.

Параллельно идет демонтаж старых опор с будущих тротуаров и продолжается отсыпка крупным щебнем основания проезжей части. После окончания асфальтирования вровень с рельсами транспорт пустят по той части улицы, где сейчас ведут работы, а дорожники перейдут на те полосы, по которым движется транспорт сейчас. По словам подрядчика, сомнений в сроках завершения этого этапа работ у него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU