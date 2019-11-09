В Чкаловсе вздулась краска на только что отремонтированных бюстах Героев Советского Союза

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-09T16:13:19+03:00

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Жители Чкаловска заметили, что на установленных в центре города бюстах Героям Советского Союза, ремонт которых был на днях закончен, начала пузыриться краска. Сообщение об этом появилось в паблике «Первый Чкаловский».

- Вчера в Инстаграме выложила фото с этим безобразием, отметив фирму, которая наносила и продает декоративную штукатурку, - написала автор поста. - Они сами готовили постаменты под финишное нанесение, выкладывали работу в Инстаграм. Так вот! Их ответ был: «Скорее всего, нарушили технологический процесс, сроки горели, все торопились успеть. Но все поправимо, о проблеме знаем».

Также жителей возмущает тот факт, что на бюстах нет звезд Героев.

- Мы добивались звезды Героя на бюстах. Нам говорили, что сейчас их на памятниках не делают, - добавили авторы сообщения.

Напомним, на благоустройство военно-мемориального комплекса, посвященного воздушным разведчикам, из городского бюджета было выделено 12 млн. рублей. Закончить работы планировалось к середине октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU