2019-11-09T16:46:21+03:00
Общество

Обманутая дольщица из Гвардейска добилась через суд выплаты более двух миллионов рублей

Деньги выплатит страховая компания «Проминстрах»
Иван МАРКОВ
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Обманутой дольщице из Гвардейска удалось отсудить у страховой компании «Проминстрах» более 2 000 000 рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Жительница обратилась в Гвардейский районный суд обратилась с иском к ООО «Проминстрах» о взыскании страхового возмещения, компенсации морального вреда и штрафа. Женщина обосновывала свою претензию тем, что в декабре 2014 года она заключила с застройщиком договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома в поселке Малое Исаково Гурьевского района. По условиям договора он должен был передать истице квартиру в доме не позднее 12 июня 2018. В итоге, оплата произошла, однако дом сдан не был, а застройщик был признан банкротом.

- С июня 2017 года все права и обязанности по переданным договорам страхования перешли к ООО «Проминстрах». Истица обратилась в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая, но получила отказ в связи с представлением неполного пакета документов, - продолжает пресс-служба суда.

В суде, в который обратилась обманутая дольщица, было доказано наступление страхового случая и наличие права на страховое возмещение. В итоге, с ООО «Проминстрах» в пользу истицы было взыскано страховое возмещение в размере 1 478 130 рублей, компенсация морального вреда 15 000 рублей, штраф в размере 746 565 рублей, госпошлина в сумме 2 465,65 рублей. Всего 2 242 160,65 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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