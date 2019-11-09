«Храбрейший из храбрых»: подозреваемый в убийстве студентки профессор Соколов проводил в Калининграде исторические реконструкции

СЕГОДНЯ 19:22 2019-11-09T19:29:48+03:00

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Член научного совета Российского военно-исторического общества, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, задержанный в городской Мариинской больнице по подозрению в совершении убийства своей бывшей студентки, проводил в Калининградской области военно-исторические реконструкции. В частности, летом этого года Соколов принимал участие в организации реконструкции Фридландского сражения под Правдинском, где он играл роль «храбрейшего из храбрых» полководца Нея.

- Командовать войсками в пешем строю генералу невозможно, - рассказывал Соколов журналистке ГТРК-Калининград. – Так получилось, что на одной из реконструкций я остался без коня. Это была катастрофа! На следующий день я был на коне, и все было великолепно!

Узнав о предположительно совершенном преступлении Соколова, калининградский реконструктор Альберт Адылов сделал пост в своем фейсбуке, в котором намекал на некоторые отклонения доцента.

- Мне за последние три года в связи с триумфальным вторжением ньюсмейкера в нашу маленькую тихую область так часто доводилось пытаться объяснять самым разным людям, принимающим решения, что психопат - он и есть психопат, и не нужно его усложнять и тем оправдывать, что сейчас даже добавить нечего, - заявил Адылов.

Как сообщают СМИ, с убитой Соколова связывали профессиональные и романтические отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU