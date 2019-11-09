2019-11-09T19:29:48+03:00
Общество

«Храбрейший из храбрых»: подозреваемый в убийстве студентки профессор Соколов проводил в Калининграде исторические реконструкции

В частности, этим летом историк реконструировал французского полководца Нея
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Олег Соколов в роли Мишеля НеяОлег Соколов в роли Мишеля НеяФото: ГТРК-Калининград
Изменить размер текста:

Член научного совета Российского военно-исторического общества, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, задержанный в городской Мариинской больнице по подозрению в совершении убийства своей бывшей студентки, проводил в Калининградской области военно-исторические реконструкции. В частности, летом этого года Соколов принимал участие в организации реконструкции Фридландского сражения под Правдинском, где он играл роль «храбрейшего из храбрых» полководца Нея.

- Командовать войсками в пешем строю генералу невозможно, - рассказывал Соколов журналистке ГТРК-Калининград. – Так получилось, что на одной из реконструкций я остался без коня. Это была катастрофа! На следующий день я был на коне, и все было великолепно!

Узнав о предположительно совершенном преступлении Соколова, калининградский реконструктор Альберт Адылов сделал пост в своем фейсбуке, в котором намекал на некоторые отклонения доцента.

- Мне за последние три года в связи с триумфальным вторжением ньюсмейкера в нашу маленькую тихую область так часто доводилось пытаться объяснять самым разным людям, принимающим решения, что психопат - он и есть психопат, и не нужно его усложнять и тем оправдывать, что сейчас даже добавить нечего, - заявил Адылов.

Как сообщают СМИ, с убитой Соколова связывали профессиональные и романтические отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Балтика» разгромила воронежский «Факел» со счетом 3:0
Обманутая дольщица из Гвардейска добилась через суд выплаты более двух миллионов рублей
В Чкаловсе вздулась краска на только что отремонтированных бюстах Героев Советского Союза
Мэрия Калининграда: В выходные завершатся все работы на трамвайных путях в районе улицы Киевской
В Гусеве объявлена в розыск женщина, скрывающаяся от следствия
В Светлогорске планируется отреставрировать здание курхауса: у здания появится массивная пристройка
Под Гусевом грузовик опрокинулся в кювет – водителя вытащили из кабины спасатели
В Калининграде на улице Сержантской исчез мусорный контейнер
В Гвардейске будут судить местного жителя, отдавившего ногу автомобилем
Антон Алиханов: Снабжение льготников лекарствами будет бесперебойным
На Моспроспекте в Калининграде ограничат движение около эстакадного моста
Антон Алиханов рассказал, какие дороги отремонтируют в области в 2020 году
Власти предоставят льготные кредиты предпринимателям на востоке Калининградской области
В Калининграде для сериала «Морские дьяволы» снимут сцены штурма посольства
В Черняховске главбух предприятия получила 3,5 года условно за присвоение миллиона