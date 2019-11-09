2019-11-09T21:06:31+03:00
Спорт

«Балтика» разгромила воронежский «Факел» со счетом 3:0

Два гола гостям из столицы Черноземья оформил бразилец Аллеф
Иван МАРКОВ
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Калининградская «Балтика» в субботу 9 ноября на своем поле разгромила воронежский «Факел». Открыл счет на сороковой минуте матча Максим Кузьмин, а уже во втором тайме дубль оформил бразилец Аллеф де Андраде Родригес. Первый мяч он заколотил на 73-й минуте встречи, а второй - на 84-й.

Теперь калининградцам 13 ноября предстоит встретиться с одним из фаворитов, московским клубом «Чертаново». Он находится на четвертом месте турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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