Под Калининградом ночью горел четырехквартирный дом: пострадал человек

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-10T12:44:13+03:00

В одной из квартир горели кухня и коридор

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В ночь на воскресенье, 10 ноября, в Полесске произошел пожар в одноэтажном доме на четыре семьи. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

На улице Промкооперативной в доме с мансардной горела двухкомнатная квартира. Как оказалось, огнем на кухне был охвачен потолок на площади 8 квадратных метров, а в коридоре — стена на площади 2 «квадрата».

— Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший, — заявили в ведомстве.

Для тушения пожара привлекались пожарные расчеты в составе 9 человек и 2 единицы техники. О причинах возгорания не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU