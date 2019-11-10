Под Калининградом ночью горел четырехквартирный дом: пострадал человек
В ночь на воскресенье, 10 ноября, в Полесске произошел пожар в одноэтажном доме на четыре семьи. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
На улице Промкооперативной в доме с мансардной горела двухкомнатная квартира. Как оказалось, огнем на кухне был охвачен потолок на площади 8 квадратных метров, а в коридоре — стена на площади 2 «квадрата».
— Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший, — заявили в ведомстве.
Для тушения пожара привлекались пожарные расчеты в составе 9 человек и 2 единицы техники. О причинах возгорания не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU