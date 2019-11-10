В воскресенье в Калининграде из-за театрального марафона перекроют движение на проспекте Мира
Движение ограничат с 16:00 до 20:00
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В Калининграде в воскресенье, 10 ноября, перекроют часть проспекта Мира. Об этом сообщила пресс-секретарь областного Драмтеатра Лидия Пименова на своей странице в Facebook.
Так, движение транспорта на участке проспекта Мира от Драмтеатра до скульптуры «Борющиеся зубры» ограничат с 16:00 до 20:00. Перекрытие связано с проведением здесь мероприятий «Всероссийского театрального марафона».
ИСТОЧНИК KP.RU