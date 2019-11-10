2019-11-10T14:27:10+03:00
Политика

Китайские СМИ: НАТО способно захватить Калининградскую область за двое суток

Как пишет издание, в ответ Росссия проведет мощные атаки на столицы восьми стран Альянса
Сергей Богров
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Ракетные комплексы «Искандер-М»Ракетные комплексы «Искандер-М»Фото: из архива «КП»
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НАТО готовит планы по возможному захвату Калининградской области с помощью Польши за два дня. Как пишет «Газета.Ру» со ссылкой на китайский аналитический портал eastday.com, этот сценарий разрабатывается Альянсом на случай войны с Россией.

В статье китайского издания указывается, что после начала конфликта российская сторона даст серьезный отпор. В течение пяти дней армия страны проведет мощные атаки на столицы восьми стран НАТО, и их последствия тоже будут разрушающими. Более того, по прогнозам экспертов, огонь полномасштабной войны распространится по всей Европе.

Напомним, в конце октября СМИ опубликовали выдержки из плана, разработанного Джеймстаунским фондом США. В нем американцы посулили Польше Калининградскую область в качестве приза после победы в войне с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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