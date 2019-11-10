Под Калининградом «Форд» насмерть сбил женщину, находившуюся на проезжей части
Инцидент произошел примерно в 18:30
Фото с места происшествияФото: УГИБДД Калининградской области
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В минувшую субботу на в Багратионовском районе в ДТП скончалась женщина, вышедшая на проезжую часть. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Инцидент произошел на трассе Калининград – Мамоново около 18:30. Автомобиль «Форд Фокус» под управлением 29-летней женщины сбил пешехода, которая находилась на середине полосы движения. В результате она скончалась до приезда скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU