Под Калининградом «Форд» насмерть сбил женщину, находившуюся на проезжей части

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-10T15:09:11+03:00

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В минувшую субботу на в Багратионовском районе в ДТП скончалась женщина, вышедшая на проезжую часть. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на трассе Калининград – Мамоново около 18:30. Автомобиль «Форд Фокус» под управлением 29-летней женщины сбил пешехода, которая находилась на середине полосы движения. В результате она скончалась до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU